Teatro alla Scala aumentano i prezzi della Prima del 7 dicembre e quelli per i posti migliori Fila M durante l' intera stagione

I prezzi dei biglietti per la Prima della Scala del 7 dicembre sono stati aumentati del 10%, passando da 3.000 a 3.300 euro. Inoltre, i posti migliori, in particolare la fila M, avranno un costo più alto durante tutta la stagione, con un aumento rispetto alle tariffe precedenti. La modifica riguarda sia i biglietti per la giornata di Sant'Ambrogio sia quelli per la stagione regolare, con variazioni nelle tariffe applicate alla platea e ai palchi con vista sul palco.

Novità al Piermarini. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala ha approvato il Bilancio Consuntivo della Fondazione per l’anno 2025, che si è chiuso con un risultato positivo pari a 200mila euro. Il Consiglio ha inoltre autorizzato il Sovrintendente a sottoscrivere il contratto del Maestro Myung-Whun Chung in qualità di Direttore Musicale. Per quanto riguarda, invece, i prezzi degli spettacoli aumentano quelli con la posizione migliore migliori e dell'evento più importante, ovvero la Prima del 7 dicembre, per lasciare invece invariati quelli a costi inferiori. A quanto spiegato dal sovrintendente al consiglio...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Teatro alla Scala, aumentano i prezzi della Prima del 7 dicembre e quelli per i posti migliori (Fila M) durante l'intera stagione Notizie correlate Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025/2026: in scena ‘Dalla padella alla brace’ della compagnia ‘Quelli che il… Teatro’Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sul palco... Primavera a teatro: al via la prima stagione del Piccolo Teatro Luna NovaQuando si apre un nuovo teatro è sempre una bella notizia, anche se è un piccolo spazio è sicuramente un luogo di scambio, di arricchimento e di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Teatro alla Scala di Milano, cda: aumento dei biglietti per la Prima e nuova fascia ‘premium’; Cda Scala approva bilancio 2025, più cara la Prima del 7 dicembre; Crisi energia, bocciata in Consiglio regionale la mozione M5S con misure urgenti; Il Salone cresce e il Fuorisalone vola, settimana da record per la città. Cda Scala approva bilancio 2025, più cara la Prima del 7 dicembre- MILANO, 27 APR - Il cda del Teatro alla Scala ha approvato il Bilancio Consuntivo della Fondazione per il 2025, che si è chiuso con un ... spettacoli.tiscali.it Teatro alla Scala, dal Cda via libera a Myung-Whun Chung come direttore musicaleIl Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha nominato Myung-Whun Chung nuovo Direttore Musicale. Il Maestro succederà a Riccardo Chailly a partire dalla fine del 2026 Il Consigli ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . «Un uomo fantastico il Re». «Il bilaterale «E' andato davvero bene». Il presidente Trump risponde alle domande dopo l'incontro a porte chiuse nell'Ufficio Ovale con Carlo III. Prima del discorso del sovrano al Congresso, come prima di lu - facebook.com facebook #Zappi al #Coni prima del Collegio di Garanzia glissa su #Rocchi: "Ho altri problemi..." x.com