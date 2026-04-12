Amore e vendetta | debutta la nuova serie turca su Canale 5

Stasera, domenica 12 aprile 2026, Canale 5 trasmette il primo episodio della nuova serie turca intitolata

Stasera, domenica 12 aprile 2026, il palinsesto di Canale 5 si apre con il debutto di Racconto di una notte, la nuova produzione turca che promette di catturare l’attenzione del pubblico alle ore 21.30. La trama ruota attorno a un intreccio serrato tra passioni amorose, vendette e colpi di scena improvvisi. Il racconto prende vita proprio in questa serata domenicale, offrendo agli spettatori un punto di riferimento fisso per la prima serata. non avesse la possibilità di restare davanti alla televisione tradizionale, la piattaforma Infinity mette a disposizione il contenuto sia tramite lo streaming diretto che attraverso il sistema on demand, permettendo una visione flessibile in qualsiasi momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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