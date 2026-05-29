Il governo ha avviato la discussione sulla nuova legge elettorale, denominata “Stabilicum”, con l’obiettivo di approvarla rapidamente. La proposta si contrappone al sistema vigente, il Rosatellum, attualmente in uso. La legge “Stabilicum” prevede modifiche alle modalità di voto e di ripartizione dei seggi, mentre il Rosatellum combina collegi uninominali e proporzionali. La discussione parlamentare sulla nuova legge è in corso, senza ancora una data precisa di approvazione.

Il Governo Meloni ha deciso di spingere sull’acceleratore per raggiungere quanto prima il suo obiettivo: una nuova legge elettorale (denominata “Stabilicum”). Nelle scorse ore è stato presentato un nuovo testo con le ultime modifiche condivise tra gli alleati di centro-destra, lasciando volutamente fuori le preferenze, vero nodo mai sciolto e materia divisiva. L’approdo in Aula del dossier sulle nuove regole del gioco è stato fissato per il 26 giugno. Ad annunciare il testo bis dello “Stabilicum”, 20 pagine a cui si allegano anche i facs simile sulla scheda elettorale, è stato il deputato di Fratelli d’Italia Angelo Rossi, uno dei quattro relatori del testo base sul sistema di voto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La nuova legge elettorale ai raggi X: Stabilicum vs Rosatellum

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale “Stabilicum”, al via l’iter in Parlamento per sostituire Rosatellum, opposizioni: “Meloni ha paura di perdere”In Parlamento è iniziato l’iter per l’approvazione della nuova legge elettorale chiamata “Stabilicum”, che intende sostituire il sistema in vigore,...

Leggi anche: Come funziona lo Stabilicum 2.0, premio di maggioranza e sbarramento. La nuova legge elettorale in Aula a giugno

Temi più discussi: Come funziona lo Stabilicum 2.0, premio di maggioranza e sbarramento. La nuova legge elettorale in Aula a giugno; I tre punti-chiave della legge elettorale allo studio (e perché il centrodestra sta accelerando); Nuova legge elettorale, Meloni prova a blindarsi tra rischio Lega dimezzata e il dilemma campo largo; Sondaggio su legge elettorale: con Stabilicum al centro destra 40 seggi in più.

Il governo accelera per cambiare le regole del gioco: cosa c'è nella nuova legge elettorale di Meloni, lo Stabilicum ift.tt/38UZfJa x.com

nuova proposta legge elettorale reddit

Legge elettorale, come cambia lo Stabilicum ‘corretto’ | Indicazione Premier, soglie, premio: tutte le novitàTesto legge elettorale verso la Camera: ecco come è cambiato lo Stabilicum verso il Premierato, il Centrodestra tenta di stanare il Campo largo ... ilsussidiario.net

Nuova legge elettorale: cosa prevede lo Stabilicum tra premio di maggioranza, ballottaggio e liste bloccateNel dibattito politico di queste settimane prende forma una possibile riforma della legge elettorale ribattezzata informalmente Stabilicum. Un nome che richiama l’obiettivo dichiarato: rendere più s ... affaritaliani.it