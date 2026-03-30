Legge elettorale Stabilicum al via l’iter in Parlamento per sostituire Rosatellum opposizioni | Meloni ha paura di perdere
In Parlamento è iniziato l’iter per l’approvazione della nuova legge elettorale chiamata “Stabilicum”, che intende sostituire il sistema in vigore, il Rosatellum. Il progetto propone un modello a prevalente impronta proporzionale, in risposta alle criticità evidenziate dal recente referendum. Le opposizioni accusano il governo di essere timoroso di perdere le elezioni, ma il dibattito si concentra anche sulle modalità di modifica del sistema elettorale.
Il progetto mira a superare il Rosatellum in favore di un sistema a prevalente impronta proporzionale, in un quadro reso più incerto dall’esito del recente referendum. Da Palazzo Chigi si sottolinea l’esigenza di arrivare alle prossime elezioni — quelle che porteranno anche all’elezione del nuovo Pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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