Una nuova compagnia aerea siciliana, chiamata Etna Sky, ha aperto il suo portale digitale ufficialmente. La compagnia punta a offrire voli all’interno della regione, cercando di riempire uno spazio lasciato scoperto da altri vettori. L’apertura segna un passo importante nel settore dell’aviazione locale, con l’obiettivo di rafforzare le connessioni tra le diverse zone della Sicilia.

Una nuova realtà si sta delineando nel cielo della Sicilia con l’apertura ufficiale del portale digitale di Etna, una compagnia aerea che mira a colmare il vuoto lasciato dall’assenza di un vettore locale. Manlio Messina, deputato catanese passato al gruppo misto dopo aver fatto parte dei Fratelli d’Italia, ha lanciato l’iniziativa annunciando la nascita dell’impresa e pubblicando immagini della livrea prevista per i velivoli. Il sito web è ora attivo e invita candidati motivati e appassionati di aviazione a inviare il proprio curriculum vitae per integrare lo staff operativo. L’obiettivo dichiarato non è solo commerciale ma profondamente territoriale: creare una rete di collegamenti partendo dai bisogni reali di residenti, studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etna Sky: nasce la nuova compagnia aerea siciliana

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