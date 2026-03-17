Etna Sky on line il sito della nuova compagnia aerea siciliana | parte la ricerca di personale

È stato annunciato il lancio del sito ufficiale di Etna Sky, la nuova compagnia aerea siciliana. La compagnia ha aperto le candidature per il personale e ha comunicato i primi passi del progetto. La creazione di Etna Sky si inserisce nel panorama del trasporto aereo locale, con l’obiettivo di offrire nuove rotte e servizi. Il sito permette di accedere alle informazioni e di partecipare alle selezioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio ufficiale e primi passi del progetto. La nascita di Etna Sky era stata anticipata già nei primi giorni di dicembre dal deputato catanese Manlio Messina, che sui social aveva condiviso l’idea di una nuova compagnia aerea con una frase evocativa: “stiamo per decollare, preparatevi ad allacciare la cintura”. In quell’occasione era stata mostrata anche un’immagine di un aereo con quella che dovrebbe essere la livrea ufficiale della società. Online il sito e aperte le candidature. Adesso il progetto entra in una fase più concreta: è stato lanciato il sito ufficiale, attraverso il quale la compagnia ha avviato una selezione di personale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Etna Sky, on line il sito della nuova compagnia aerea siciliana: parte la ricerca di personale Articoli correlati Etna Sky: nasce la nuova compagnia aerea sicilianaUna nuova realtà si sta delineando nel cielo della Sicilia con l’apertura ufficiale del portale digitale di Etna , una compagnia aerea che mira a... Puglia Sky ora decolla: la prima compagnia aerea regionale imbarca nuove adesioniArrivano le prime adesioni da parte di alcuni imprenditori pugliesi al progetto Puglia Sky. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Etna Sky on line il sito della nuova... Argomenti discussi: Aerolinee Siciliane ci riprova: rinasce la compagnia dell'Isola per abbattere il caro voli. Etna Sky, online il sito e via alla selezione del personaleA distanza di alcuni mesi è online il sito ufficiale di Etna Sky, attraverso cui la compagnia ha avviato una selezione di personale. meridionews.it Etna Sky, compagnia apre sito e cerca personale appassionato di volo'Primi collegamenti nazionali, poi rotte europee e intercontinentali' ... msn.com