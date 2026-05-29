Una nuova Aston Martin Vantage S Roadster è stata avvistata mentre percorreva le strade delle Langhe. La vettura, sportiva e aperta, ha mostrato linee aggressive e dettagli curati. Dotata di un motore che sviluppa 665 cavalli, ha attraversato le curve con grande velocità e stabilità. La capote si è aperta e chiusa senza problemi, mentre il rumore del motore ha riempito l’aria durante il passaggio.

Ma anche di forme, un capolavoro artigianale simile a una scultura scolpita dal vento, un design che privilegia superfici orizzontali, il cofano lunghissimo, il posteriore raccolto con uno spoiler a tutta larghezza che ne migliora l’aerodinamica e le prestazioni oltre a conferire un aspetto più aggressivo, un profilo che riflette le linee dell’orizzonte e crea una perfetta sintonia tra il guidatore e l’ambiente che gli sta attorno. Dunque apriamo il tetto Z-fold di Vantage Roadster e con un meccanismo teatrale in soli 6.7 secondi il sipario si apre sul vento e sul cielo mostrando interni raffinati fatti di pelle cucita a mano con... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La nuova Aston Martin Vantage S Roadster, la sportiva più estrema in viaggio open air tra le curve delle Langhe

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The 2026 Aston Martin Vantage S Roadster is a BETTER sports car than an AMG SL63 S

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