Ferrari Amalfi Spider la sportiva open-air che porta il V8 nel lusso quotidiano

Ferrari presenta la Amalfi Spider, una nuova spider 2+ che combina un motore V8 con un design elegante e versatile. La vettura, prodotta a Maranello, è pensata per offrire un’esperienza di guida open-air senza rinunciare alle prestazioni. La vettura si distingue per la sua linea sportiva e per le caratteristiche tecniche che la rendono adatta sia alla guida quotidiana che alle esperienze di guida più sportive.

Toccare il cielo con un dito si può. Ferrari lo rende possibile con la nuova Amalfi Spider, la spider 2+ di Maranello che porta la guida open-air in una dimensione dove prestazioni, eleganza e versatilità convivono senza compromessi. Sotto il cofano pulsa un V8 biturbo da 640 cavalli, capace di spingere la vettura fino a 320 kmh e di farla scattare da 0 a 100 kmh in 3,3 secondi, mentre il soft top in tessuto si apre in appena 13,5 secondi anche in movimento, fino a 60 kmh. È con questi numeri e con questa promessa che Ferrari presenta una nuova interpretazione della spider contemporanea: emozionale, sofisticata, tecnologica, ma anche pensata per essere vissuta ogni giorno.