Fenomeno Roadster la open-top Lamborghini più potente e veloce di sempre

Un nuovo modello di roadster sta facendo parlare di sé: si tratta di una vettura con motore potente e velocità elevate, realizzata in soli quindici esemplari. Ogni esemplare ha un costo di circa cinque milioni di euro. Questa open-top rappresenta la versione più performante mai prodotta di questo tipo di auto. La produzione si è conclusa recentemente, e il veicolo si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il prezzo elevato.

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Quindici esemplari da 5 milioni di euro l’uno. È la open-top più potente e veloce mai creata da Lamborghini con propulsore ibrido V12 che eroga 1080 CV di potenza combinata e la fa volare da 0 a 100 kmh in 2,4 secondi e da 0 a 200 kmh in soli 6,8 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore ai 340 kmh. Insomma un vero Fenomeno in versione Roadster, presentata in anteprima mondiale all’autodromo di Imola nella seconda edizione di Lamborghini Arena, la due giorni che riunisce la community internazionale del marchio. Eccola l'ultima erede di una spettacolare dinastia di few-off scoperte, iniziata nel 2009 con Reventón Roadster. Fenomeno...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fenomeno Roadster, la open-top Lamborghini più potente e veloce di sempre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.4: più potente, più veloce e più affidabile AI sempre più potente, server sempre più caldi: la strategia ASUSL’aumento esponenziale della potenza dell’intelligenza artificiale sta portando nuove sfide ai data center, e tra queste il controllo del calore è...