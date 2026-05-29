la nhl piange la scomparsa di claude lemieux morto suicida a 60 anni

La NHL piange la scomparsa di Claude Lemieux, morto a 60 anni in seguito a un suicidio. La sua carriera si è conclusa con 4 Stanley Cup vinte con le squadre di Montreal, New Jersey e Colorado. La notizia si è diffusa poche settimane dopo il suo addio al mondo del hockey, lasciando un vuoto tra i suoi compagni e i tifosi.

La National Hockey League è sotto shock. Se ne è andato un grande giocatore del passato, Claude Lemieux. E a 24 ore dall'annuncio della sua morte, è arrivata la notizia ancor più tragica che l'ex stella dei Montreal Canadiens si è suicidato. Claude Lemieux, 60 anni, in carriera ha vinto 4 Stanley Cup. L'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha riferito che gli agenti sono intervenuti poco dopo le 3 del mattino presso lo showroom di un negozio di mobili a Lake Park, in Florida, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita di Lemieux. Solo tre giorni prima Claude era stato il tedoforo dei Canadiens nella tradizionale cerimonia che precede il via delle partite di playoff della franchigia canadese, in questo caso gara-3 della finale della Eastern Conference al Bell Centre contro Carolina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Four-time Stanley Cup champion Claude Lemieux dies at 60

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Argomenti più discussi: L’hockey piange una delle sue leggende, Claude Lemieux si è spento all’età di 60 anni; I Montreal Canadiens vincono Gara 7 e volano in finale di Conference, eliminati i Sabres; I Carolina Hurricanes trovano la reazione immediata e impattano la serie con Montreal.

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