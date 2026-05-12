La Nba piange la scomparsa di Brandon Clarke Il lungo di Memphis morto a 29 anni per sospetta overdose

La NBA è in lutto per la scomparsa di Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies. Clarke è morto all'età di 29 anni, ma le cause del decesso non sono state rese note. Durante le sue sette stagioni tra i professionisti, ha sempre vestito la maglia dei Grizzlies. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ricordano il contributo del giocatore alla squadra.

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