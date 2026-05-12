La Nba piange la scomparsa di Brandon Clarke Il lungo di Memphis morto a 29 anni per sospetta overdose
La NBA è in lutto per la scomparsa di Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies. Clarke è morto all'età di 29 anni, ma le cause del decesso non sono state rese note. Durante le sue sette stagioni tra i professionisti, ha sempre vestito la maglia dei Grizzlies. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ricordano il contributo del giocatore alla squadra.
Nba in lutto. Il lungo di Memphis Brandon Clarke, è morta oggi a 29 anni nel suo appartamento di Los Angeles per una sospetta overdose. Clarke, canadese, era stato scelto dai Grizzlies con la 21ª chiamata al draft Nba del 2019. Ha trascorso tutte e sette le stagioni della sua carriera con Memphis. Nel '25-26 ha giocato solo due partite, per un infortunio prima a un ginocchio e, a dicembre, a un polpaccio. "Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita di Brandon Clarke - hanno dichiarato i Grizzlies in un comunicato. Brandon è stato un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore, il cui impatto sull'organizzazione e sull'intera comunità di Memphis non sarà dimenticato.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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