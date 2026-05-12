La NBA è sotto shock per la scomparsa di Brandon Clarke, il giocatore di 29 anni del team di Memphis. Non sono state divulgate le cause del decesso. Clarke aveva disputato sette stagioni come professionista, tutte con la stessa squadra, senza aver mai cambiato maglia durante la sua carriera. La notizia ha suscitato dolore tra tifosi e compagni di squadra, che hanno espresso il loro cordoglio sui social.

Nba in lutto. Il lungo di Memphis Brandon Clarke, è morta oggi a 29 anni. Le cause del decesso non sono state rese note. Clarke, canadese, era stato scelto dai Grizzlies con la 21ª chiamata al draft Nba del 2019. Ha trascorso tutte e sette le stagioni della sua carriera con Memphis. Nel '25-26 ha giocato solo due partite, per un infortunio prima a un ginocchio e, a dicembre, a un polpaccio. "Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita di Brandon Clarke - hanno dichiarato i Grizzlies in un comunicato. Brandon è stato un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore, il cui impatto sull'organizzazione e sull'intera comunità di Memphis non sarà dimenticato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Nba piange la scomparsa di Brandon Clarke. Il lungo Memphis morto a 29 anni

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