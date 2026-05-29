La Mole Antonelliana si è illuminata per ricordare le 39 vittime della tragedia dell’Heysel, avvenuta 42 anni fa, il 29 maggio 1985. La luce accesa sulla famosa struttura torinese rende omaggio alle persone che persero la vita in quella tragedia. La cerimonia si è svolta con un video che ha ripercorso quegli eventi. La commemorazione è avvenuta a distanza di molti anni dall’incidente, mantenendo vivo il ricordo delle vittime.

di Marco Baridon La Mole Antonelliana si è accesa in ricordo delle 39 vittime della tragedia dell’Heysel, 42 anni dopo quel 29 maggio 1985 – VIDEO. Mentre il sole cala dietro le Alpi e il cielo su Torino si tinge delle sfumature del crepuscolo, il monumento più iconico della città cambia volto per stringersi attorno a un ricordo incancellabile. Oggi, 29 maggio 2026, nel giorno del quarantunesimo anniversario della tragedia di Bruxelles, la Mole Antonelliana si illumina in modo solenne, ergendosi a faro di memoria per onorare le 39 vittime dell’Heysel. Un omaggio luminoso che taglia il buio della sera, proiettando nel cielo un messaggio di cordoglio e rispetto che unisce l’intera comunità cittadina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Mole Antonelliana si accende per l’Heysel: Torino ricorda le 39 vittime 41 anno dopo la tragedia – VIDEO

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