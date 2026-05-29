Un uomo di 32 anni ha dichiarato di preferire trovare una compagna tra le opzioni di un catalogo online. Ha detto di essere aperto a sposare una donna dell’Est, ma ha aggiunto che tutto dipende dal suo interesse e dalla disponibilità della donna. Ha anche menzionato la crisi economica come fattore che influisce sulla sua decisione di sposarsi.

Luca, 32 anni, è possibilista: "Sposare una donna dell'Est? Perché no? Bisogna vedere se lei vuole sposare me, perché con questa crisi i soldi sono pochi.". Simone, 45 anni, evidenzia un problema logistico: "Deve venire qui lei, perché io con il freddo non vado d'accordo. Nemmeno sull'Etna me. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

“La guerra non allarma abbastanza i politici, alziamo la voce”: su “Io scelgo” la petizione delle donne che chiedono di mobilitarsi per la paceIn Italia, diverse donne hanno lanciato una petizione attraverso la piattaforma “Io scelgo” per chiedere un impegno maggiore delle istituzioni sulla...

La farsa del divorzio alpino: il caso mediatico delle fidanzate lasciate in mezzo alle montagneNegli ultimi giorni si sono moltiplicati in Italia i contenuti sul cosiddetto divorzio alpino, un tema che ha avuto origine negli Stati Uniti e che è...

Argomenti più discussi: La moglie? La scelgo dal catalogo: ecco il motore di ricerca delle fidanzate; San Nicola la Strada, botte e minacce di morte alla moglie davanti ai figli: 42enne in carcere; Politano: Nazionale? Era l'ultima occasione, è stato brutto. Tra Spalletti e Conte scelgo...; Calabria corrotta. Posteraro racconta lo psicodramma di Occhiu’: Ora fa u pentutu!.

Mia moglie mi ha relegato nella stanza più piccola. reddit

Simona Guatieri, la moglie di Keita Baldé annuncia la rottura: Anni a sopportare/ Oggi scelgo me stessaSimona Guatieri parla della separazione da Keita Baldé: le due parole contro l'ex marito e i retroscena sul loro matrimonio Simona Guatieri ha annunciato la rottura da Keite Baldé. Ma, facciamo un ... ilsussidiario.net