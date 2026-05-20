In Italia, diverse donne hanno lanciato una petizione attraverso la piattaforma “Io scelgo” per chiedere un impegno maggiore delle istituzioni sulla questione della pace. La mobilitazione si è sviluppata in iniziative locali, con presidi e incontri, e si sta organizzando una manifestazione nazionale prevista per il 21 giugno a Roma. La richiesta principale riguarda l’aumento dell’attenzione dei politici nei confronti dei conflitti in corso e la necessità di intervenire per promuovere la pace.

Nel silenzio della politica, le piazze delle donne si muovono per chiedere la pace. È una spinta dal basso, nata dai piccoli presìdi sparsi per l’Italia e che ora è diventata un appello per una grande manifestazione in programma il prossimo 21 giugno a Roma. A sostenerlo la comunità diffusa “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace” che ha raccolto le firme di 320 intellettuali, giornaliste, scrittrici, registe e cantanti. Tra le prime sostenitrici figurano: Dacia Maraini, Nadia Terranova, Margarethe von Trotta, Emma Dante, Fiorella Mannoia, Ginevra Bompiani, Serena Dandini, Marisa Laurito, Monica Guerritore, Alessandra Bocchetti. Ora è possibile aggiungere la propria firma anche su “Io scelgo”, la piattaforma di petizioni de il Fatto quotidiano (firma qui). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La guerra non allarma abbastanza i politici, alziamo la voce”: su “Io scelgo” la petizione delle donne che chiedono di mobilitarsi per la pace

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