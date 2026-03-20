La farsa del divorzio alpino | il caso mediatico delle fidanzate lasciate in mezzo alle montagne

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati in Italia i contenuti sul cosiddetto divorzio alpino, un tema che ha avuto origine negli Stati Uniti e che è tornato alla ribalta grazie a un video diventato virale. La vicenda riguarda fidanzate lasciate in mezzo alle montagne e ha attirato l’attenzione dei media italiani, suscitando numerosi commenti e discussioni online.

Negli ultimi giorni, anche in Italia, sono comparsi diversi contenuti sul divorzio alpino. Parliamo di un tema che si è aperto negli Stati Uniti, dopo un video diventato virale. Siamo risaliti alle origini del fenomeno. Intanto vi rassicuriamo: i giovani non si stanno organizzando in massa su TikTok per abbandonare le loro fidanzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La porta delle montagne: "Una vetrina mondiale. Prenotazioni alle stelle"Un evento che segna l’ingresso dei Giochi Olimpici nella vita quotidiana della Bergamasca, celebrando la magia dello sport e l’orgoglio nazionale. Caso Bibbiano, i giudici del processo: “Il clamore mediatico ha travolto i bambini”Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 – “Nel processo ‘Angeli e Demoni’ sugli affidi nella Val d'Enza reggiana, dal 27 giugno 2019, giorno delle misure...