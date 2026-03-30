In vista della partita tra Napoli e Milan, Luka Modric si prepara a sfidare Kevin De Bruyne in un match che si svolgerà allo stadio Maradona. Modric mira a raggiungere un record personale durante questa sfida. La partita rappresenta un momento chiave nel campionato, con entrambe le squadre impegnate in una lotta per la conquista del titolo.

Napoli-Milan non è solo un big match, ma un vero e proprio scontro tra due stelle del calcio: Luka Modric e Kevin De Bruyne. Come riferito dalla gazzetta dello Sport, se per il centrocampista belga il rientro in campo è stato molto ma molto difficile, il croato non ha mai lasciato il Milan e, archiviata la sosta delle Nazionali, si concentrerà solamente sui rossoneri. Modric fa ritorno al Maradona di Napoli per la terza volta dopo due vittorie ai tempi del Real Madrid. Lo score, ovviamente, è positivo: nel 2016-2017 3 nel 2023-2024 riuscì, a fine stagione, ad alzare un trofeo con la camiseta blanca. Sarà la stessa storia anche... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, Modric sfida De Bruyne: al Maradona con un record personale

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