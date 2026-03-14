Il Diavolo si rialza Ibrahimovic | Allegri e Modric sanno cosa significa stare al Milan

Il Milan ha concluso una stagione difficile tornando a livelli più competitivi, con il secondo posto in classifica e la qualificazione in Champions League ormai vicina. Ibrahimovic ha affermato che Allegri e Modric conoscono bene cosa significa indossare la maglia rossonera. La squadra ora punta a mantenere la posizione e a mettere pressione sull'Inter in vetta alla classifica.

Milano, 14 marzo 2025 – Dopo una stagione complicata, il Milan è tornato ai suoi livelli. Secondo posto in classifica, qualificazione in Champions alla portata e possibilità di infastidire l'Inter in vetta. Se i rossoneri si sono rialzati dopo un'annata turbolenta, terminata addirittura all'ottavo posto in classifica lo devono soprattutto alla scelta di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore. L'ex Lazio ha subito scelto il tecnico toscano: secondo lui, Allegri era l'allenatore perfetto per riportare il Milan dove meritava e nei mesi successivi si è capito il perché. L'ex tecnico della Juventus ha portato la sua mentalità all'interno dello spogliatoio e i giocatori ne hanno subito beneficiato: da De Winter a Gabbia, passando per Bartesaghi, in tanti hanno fatto un salto di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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