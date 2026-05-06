La foto di classe | Mario Onofri presenta il suo romanzo un viaggio emozionante nella memoria

Sabato 9 maggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria in Girone a Portico di Romagna avrà luogo la presentazione del romanzo d'esordio di Mario Onofri dal titolo “La foto di classe” (ed. 1886 publishing), vincitore del concorso letterario "Castel di carta 2025”. L’iniziativa ha il patrocinio del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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