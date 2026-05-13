Il 16 maggio alle 13, presso lo stand della Regione Toscana al Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà la presentazione del libro intitolato “La fiducia nel fango – 19 giugno 1996”. L’autore, Paolo Fontanelli, introdurrà l’opera che sarà proposta in anteprima in questa occasione. La presentazione avverrà in un contesto pubblico, aperto ai visitatori del salone.

Pisa, 12 maggio 2026 – Il volume sarà presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, sabato 16 maggio alle 13, presso lo stand della Regione Toscana. Andrea Tagliasacchi, presidente del Parco delle Apuane e sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, dialogherà con gli autori Elisabetta Lo Iacono e Paolo Fontanelli. Il 19 giugno 1996 una violenta alluvione devastò l’Alta Versilia e la Garfagnana, lasciando dietro di sé morte, distruzione e una ferita profonda nella memoria collettiva di quei territori. A trent’anni da quella tragedia, Elisabetta Lo Iacono e Paolo Fontanelli ricostruiscono quella vicenda in “La fiducia nel fango – 19 giugno 1996.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La fiducia nel fango – 19 giugno 1996”: Paolo Fontanelli presenta il suo volume

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