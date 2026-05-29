La mafia che uccide il figlio di Ciuffreda risponde al procuratore Melillo | Nessuno si è scusato

Il figlio dell’imprenditore ucciso perché si rifiutava di pagare il pizzo ha scritto una lettera aperta al procuratore antimafia, Giovanni Melillo. Nella comunicazione, ha affermato che nessuno si è scusato per l’omicidio. La missiva è stata resa nota pubblicamente e si inserisce in un contesto di richieste di giustizia e chiarimenti sulla vicenda.

Giuseppe Ciuffreda, figlio dell'imprenditore ucciso per non aver pagato il pizzo alla mafia, ha scritto una lettera aperta al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Lo spunto è l'analisi del magistrato sulla criminalità organizzata in provincia di Foggia, all'indomani di una grande. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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17 GENNAIO 2026 - FOGGIA: OMICIDIO DI MAFIA, LE VOCI DEL PROCURATORE E DI LIBERA

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