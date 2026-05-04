Riforma intercettazioni procuratore Melillo scrive a Nordio e Piantedosi | Grave arretramento nel contrasto a mafia e terrorismo

Il procuratore nazionale antimafia ha scritto una lettera ai ministri della Giustizia e dell’Interno, evidenziando un sostanziale arretramento nel contrasto a mafia e terrorismo legato alla riforma delle intercettazioni. Nella missiva, si sottolinea come le modifiche normative possano ridurre le possibilità di indagine e ostacolare le attività di polizia giudiziaria. La lettera è stata consegnata ai destinatari ufficiali, con richiami alla necessità di mantenere strumenti efficaci per l’attività investigativa.

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in una lettera a Nordio, Piantedosi e Colosimo denuncia un grave arretramento nelle indagini contro clan e terrorismo a causa dei nuovi limiti all'uso delle intercettazioni, che rischiano di favorire i reati dei "colletti bianchi" e paralizzare l'azione investigativa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi c’è dietro gli attacchi ai treni, Piantedosi: “È terrorismo”Secondo l'ad di Fs, Stefano Donnarumma dietro gli attacchi ai treni di sabato scorso ci sono persone esperte. Leggi anche: Referendum giustizia, Ferrari (Cgil): “Riforma favorirà criminali e corrotti, Nordio vuole giudici deboli” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salerno, Raffaele Cantone si è insediato in Procura: Dopo 19 anni torno in Campania; Raffaele Cantone si insedia in procura a Salerno: ''Un errore abolire l'abuso d'ufficio''; Intercettazioni, allarme Antimafia: Melillo scrive al governo sui rischi della riforma; Caso Minetti, Interpol accelera: verifiche tra Spagna e Uruguay su adozione e morte dei legali. Riforma intercettazioni, procuratore Melillo scrive a Nordio e Piantedosi: Grave arretramento nel contrasto a mafia e terrorismoIl procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in una lettera a Nordio, Piantedosi e Colosimo denuncia un grave arretramento nelle indagini contro ... fanpage.it La nuova riforma Nordio contro la pubblicazione delle intercettazioni ha un duplice effetto distorsivoL’ulteriore riforma delle intercettazioni firmata da Nordio, di cui si torna a parlare nell’ordinamento italiano, presenta un punto nuovo. Dalle dichiarazioni politiche e dal dibattito parlamentare ... ilfattoquotidiano.it Il Corriere della Sera fa a pezzi la disinformatia di questi di due giorni: l'inchiesta è precedente all'esposto del guardalinee Rocca. Ci sono intercettazioni. Basta studiare la riforma Cartabia. - facebook.com facebook