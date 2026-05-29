La Juventus si allontana da Lobotka | il nuovo Napoli di Allegri blinda il regista e sacrifica un altro big

Da stilejuventus.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus non potrà acquistare Stanislav Lobotka nella prossima finestra di mercato estiva. Il Napoli, con l’allenatore Allegri, ha deciso di blindare il regista, sacrificando un altro giocatore di rilievo. La trattativa tra le due squadre sembra ormai conclusa, rendendo difficile un trasferimento del centrocampista durante la prossima sessione di mercato.

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La Juventus vede sfumare in modo quasi definitivo la possibilità di arrivare a Stanislav Lobotka in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, il regista classe 1994 della nazionale slovacca è destinato a rimanere un punto fermo del Napoli, nonostante il forte corteggiamento manifestato dal club bianconero nelle ultime settimane. I vertici della società partenopea non hanno intenzione di privarsi del proprio leader di centrocampo, le cui probabilità di una partenza da Castel Volturno sono bruscamente diminuite a causa dei nuovi scenari legati alla guida tecnica della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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