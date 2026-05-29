La Juventus vede sfumare in modo quasi definitivo la possibilità di arrivare a Stanislav Lobotka in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, il regista classe 1994 della nazionale slovacca è destinato a rimanere un punto fermo del Napoli, nonostante il forte corteggiamento manifestato dal club bianconero nelle ultime settimane. I vertici della società partenopea non hanno intenzione di privarsi del proprio leader di centrocampo, le cui probabilità di una partenza da Castel Volturno sono bruscamente diminuite a causa dei nuovi scenari legati alla guida tecnica della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si allontana da Lobotka: il nuovo Napoli di Allegri blinda il regista e sacrifica un altro big

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lobotka si allontana da Napoli, ma resta in Serie A: due club su di luiIl futuro di Stanislav Lobotka è al centro delle notizie di mercato di questa estate.

Leggi anche: Allegri Conte, il cerchio si chiude! A Napoli come alla Juventus, la storia si ripete. Inizia un nuovo ciclo vincente?

Temi più discussi: Allegri e Napoli, è accordo: sarà il nuovo allenatore; ? NAPOLI. Per Conte niente Juve: i bianconeri vanno avanti con Spalletti; JUVENTUS-SPALLETTI: SENZA CHAMPIONS... SI RIFLETTE CONTE S’ALLONTANA DA NAPOLI, TORNA BIANCONERO?; A Torino il problema non è #Spalletti. È Comolli. Lo scrive Tuttosport in una ricostruzione di Pirisi e Salandin: una riunione tra il dg francese e gli scout fissata per lunedì è già stata annullata. A Continassa una riunione cancellata non è un'agenda che salta, è u.

Napoli sta spingendo forte per Allegri: i dettagli da definire nelle prossime ore. Sullo sfondo resta il profilo di Vincenzo Italiano, ma la gerarchia appare attualmente più chiara. Proprio recentemente, l'allenatore ha raggiunto un accordo con il Bologna per risolv reddit

Napoli, l’idea Allegri per il post Conte viene dalla Juve: De Laurentiis copia Agnelli per tre ragioniNel 2014 il presidente dei bianconeri puntò su Max dopo l’addio improvviso del tecnico salentino, avviando un ciclo vincente: i punti in comune nella scelta di ADL ... sport.virgilio.it

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: così ha vinto il duello con ItalianoMassimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve e ha scelto il tecnico livornese per raccogliere l’eredità di Anton ... ilfattoquotidiano.it