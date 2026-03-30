Il futuro di Stanislav Lobotka è al centro delle notizie di mercato di questa estate. Il centrocampista, attualmente in forza al Napoli, potrebbe lasciare la squadra, ma rimarrebbe in Serie A. Due club sono stati accostati al giocatore nelle ultime settimane, mentre le trattative sono ancora in corso. La situazione è oggetto di attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il futuro di Stanislav Lobotka torna a far discutere in casa Napoli. Il centrocampista di Antonio Conte è finito al centro di nuove voci di mercato che lo vedono protagonista nella finestra di mercato estivo. Lobotka via da Napoli? Le parole di Cassano. Antonio Cassano, intervenuto a Viva el futbol. ha acceso i riflettori sul futuro del regista azzurro: “Se va via Calhanoglu, occhio a Da Cunha, ma o cchio anche a Lobotka. Occhio al regista del Napoli per l’Inter.” L’ex attaccante ha poi aggiunto quanto il centrocampista slovacco sia apprezzato da diversi club italiani, specialmente da Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Napoli: “Anche se mi arrivano voci su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lobotka si allontana da Napoli, ma resta in Serie A: due club su di lui

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Cassano: "L'Inter vuole prendere un mediano basso in estate, occhio a Da Cunha o Lobotka" x.com