La trattativa tra la Juventus e il calciatore Bernardo Silva è stata definitivamente interrotta, secondo quanto comunicato da Fabrizio Romano. La società non procederà più all'acquisto del centrocampista, interrompendo così le intenzioni di rafforzare il reparto a centrocampo per la prossima stagione. La decisione chiude definitivamente ogni possibilità di inserire il giocatore nella rosa della squadra in vista del prossimo campionato.

La Juventus deve incassare una brusca e definitiva frenata nelle proprie strategie di mercato per la prossima stagione agonistica, vedendo svanire la possibilità di assicurarsi una delle occasioni più prestigiose del panorama calcistico europeo. Il centrocampista portoghese Bernardo Silva, pilastro del Manchester City guidato da Pep Guardiola, si libererà ufficialmente a fine giugno a costo zero in virtù della scadenza del suo contratto con il club britannico, attirando su di sé le attenzioni dei principali top club continentali. Nonostante i tentativi di corteggiamento avviati dalla dirigenza bianconera nei mesi scorsi, il calciatore non vestirà la maglia della Vecchia Signora e il suo futuro professionale si svilupperà quasi certamente nel campionato spagnolo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus deve dire addio al sogno Bernardo Silva: l’annuncio di Fabrizio Romano gela i tifosi bianconeri

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