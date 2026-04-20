Bernardo Silva alla Juve Fabrizio Romano | Ecco qual è la speranza dei bianconeri

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i dirigenti della squadra stanno aspettando sviluppi positivi riguardo alla trattativa per portare un calciatore di nazionalità portoghese. La società ha manifestato interesse e sta lavorando per cercare di concludere l’affare. Nei giorni scorsi sono circolate voci su incontri tra le parti coinvolte, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La trattativa resta aperta, con la speranza di una risoluzione favorevole.

Palestra: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.» Pellegrini: «Io alla Juventus? Con Spalletti ho un grande rapporto. Sarei felice se.» David Juventus, il gol al Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro Calciomercato Juve, con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto della situazione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina.VOTI Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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