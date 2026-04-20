Bernardo Silva alla Juve Fabrizio Romano | Ecco qual è la speranza dei bianconeri

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i dirigenti della squadra stanno aspettando sviluppi positivi riguardo alla trattativa per portare un calciatore di nazionalità portoghese. La società ha manifestato interesse e sta lavorando per cercare di concludere l’affare. Nei giorni scorsi sono circolate voci su incontri tra le parti coinvolte, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La trattativa resta aperta, con la speranza di una risoluzione favorevole.

Palestra: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.» Pellegrini: «Io alla Juventus? Con Spalletti ho un grande rapporto. Sarei felice se.» David Juventus, il gol al Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro Calciomercato Juve, con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto della situazione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina.VOTI Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, Fabrizio Romano: «Ecco qual è la speranza dei bianconeri» Notizie correlate Bernardo Silva alla Juve, ecco la richiesta sullo stipendio del centrocampista. La posizione dei bianconeri e di Spallettidi Angelo CiarlettaBernardo Silva alla Juve, ecco la richiesta del calciatore lusitano in termini di ingaggio. Bernardo Silva alla Juve, conferme sull’interesse dei bianconeri per il fuoriclasse portoghese. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve, arrivano conferme sull’interesse della Vecchia Signora per il fuoriclasse lusitano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dal Portogallo: per Bernardo Silva l'offerta più concreta è della Juve; Ora è ufficiale: Bernardo Silva non rinnova col City. La Juve prepara l'affondo decisivo; Juve, la strategia per Bernardo Silva; Bernardo Silva difende Donnarumma dopo l'errore in City-Arsenal. Bernardo Silva alla Juventus, trattativa nel vivo: contatti avviati!Bernardo Silva alla Juventus - La Juventus prova a guardare avanti con rinnovata fiducia dopo il successo contro il Bologna, ... fantamaster.it Juve, è Bernardo Silva il primo colpo Champions per Spalletti? Ecco le quoteQuote Bernardo Silva Juventus: è il portoghese il colpo Champions per Spalletti? Secondo gli operatori affare possibile: crollano le quote ... gazzetta.it Arteta ha provato a mettere in campo un Arsenal più spregiudicat, ma la sfortuna in alcune occasioni decisive e la brillantezza del talento di Cherki, Bernardo Silva e Haaland hanno avuto la meglio. Adesso la Premier League è di nuovo in discussione. x.com Bernardo Silva continua a stupire: la Serie A lo aspetta nella prossima stagione Vedendolo saltare di testa il paragone sarà venuto in mente a tutti. “Sembra Cannavaro contro la Germania”. Contesto: il City è in vantaggio e si sta difendendo dal forcing facebook