La Juventus fa un favore al Milan Moretto | Priorità dei bianconeri non è Goretzka ma Bernardo Silva
Matteo Moretto, nel suo ultimo intervento su YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito aggiornamenti sulle strategie di mercato della Juventus. Secondo quanto riferito, la priorità dei bianconeri non è l'acquisto di Goretzka, bensì Bernardo Silva. La situazione ha suscitato discussioni tra gli appassionati, dato che la società sembra orientata a puntare su altri profili. La trattativa con il Manchester City riguardante il portoghese sarebbe in fase avanzata.
Oltre all'attacco, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri un innesto di spessore per ogni reparto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda la zona offensiva sono diversi i nomi, ma a centrocampo sembra essere uno il prescelto del club di Via Aldo Rossi. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco a fine anno e tra le squadre maggiormente interessate a lui c'è anche il Milan. Oltre ai costi che non saranno bassi, un altro possibile ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, specialmente quella italiana della Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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