Matteo Moretto, nel suo ultimo intervento su YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito aggiornamenti sulle strategie di mercato della Juventus. Secondo quanto riferito, la priorità dei bianconeri non è l'acquisto di Goretzka, bensì Bernardo Silva. La situazione ha suscitato discussioni tra gli appassionati, dato che la società sembra orientata a puntare su altri profili. La trattativa con il Manchester City riguardante il portoghese sarebbe in fase avanzata.

Oltre all'attacco, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri un innesto di spessore per ogni reparto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda la zona offensiva sono diversi i nomi, ma a centrocampo sembra essere uno il prescelto del club di Via Aldo Rossi. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco a fine anno e tra le squadre maggiormente interessate a lui c'è anche il Milan. Oltre ai costi che non saranno bassi, un altro possibile ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, specialmente quella italiana della Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La Juventus fa un favore al Milan, Moretto: “Priorità dei bianconeri non è Goretzka, ma Bernardo Silva”

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