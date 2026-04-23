Da oggi nelle sale italiane è disponibile il nuovo film diretto da Anna Cazenave Cambet, che esplora il tema della maternità attraverso la storia di una donna che decide di vivere la propria vita al di fuori delle convenzioni sociali. La protagonista affronta un percorso difficile per mantenere il ruolo di madre senza rinunciare alla propria libertà personale e sessuale, sfidando i pregiudizi legati all’immagine tradizionale della maternità.

I l percorso ostinato di una donna che lotta restare madre senza rinunciare alla propria libertà, anche sessuale. È il film Love me tender, della regista Anna Cazenave Cambet, e tratto dall’ omonimo romanzo autobiografico di Costance Debré. Da oggi, 23 aprile, nelle sale italiane, dopo l’esordio a Cannes, è interpretato da Vicky Krieps, tra le attrici europee più intense. Leggi anche › Anna Cazenave Cambet, regista di “Love me tender”: «Il mio film contro la misoginia del sistema giudiziario francese» Una clip dal film Love me tender di Anna Cazenave Cambet. La trama. Al centro del film Love me tender c’è Clémence (Vicky Krieps), una donna che ha rivoluzionato la propria vita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al cinema da oggi, il nuovo film Anna Cazenave Cambet affronta uno dei tabù più profondi della nostra società: quello della “cattiva madre” che sceglie di vivere la propria vita fuori dalla regolarità borghese tradizionale

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