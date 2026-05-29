In Italia, le autorità stanno introducendo norme più restrittive sugli affitti brevi, puntando a liberare le abitazioni dall’uso turistico. Le nuove regole prevedono limiti di tempo e obblighi di registrazione per gli host. Sono state vietate le locazioni di breve durata in alcune zone e sono aumentate le sanzioni per chi viola le normative. Le misure mirano a ridurre l’impatto del turismo di massa e a tutelare i residenti.

Roma, 29 maggio 2026 – Demarketing, nell’accezione data dal guru del management Philip Kotler, versus overtourism. Per contrastare l’invasione di turisti che, da nord a sud, affollano i centri storici (e non solo) delle principali città italiane la linea sembra chiara: orientare la domanda verso strutture ricettive ‘tradizionali’, per restituire a cittadini e studenti case a prezzi accessibili. Partita da Firenze, con il blocco delle locazioni turistiche imposto dalla sindaca Sara Funaro, la guerra agli affitti brevi sembra destinata a proseguire. Una stretta per le locazioni non superiori a 30 giorni consecutivi per ogni singola prenotazione, era già stata introdotta dal governo che, nell’ultima legge di Bilancio, ha riscritto le regole fiscali per i gestori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra degli affitti brevi. In Italia regole sempre più strette. L’obiettivo è liberare le case

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