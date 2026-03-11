Incentivi fiscali più case sociali e meno affitti brevi | il piano per superare la crisi abitativa

Il governo ha presentato un nuovo piano per affrontare la crisi abitativa, includendo incentivi fiscali, maggiori investimenti in case sociali e restrizioni sugli affitti brevi. Dal 2010 ad oggi, i costi degli affitti sono aumentati di quasi il 29 per cento in Europa, mentre i prezzi delle case sono saliti di oltre il 60 per cento. La strategia mira a calmierare il mercato immobiliare e favorire l'accesso alle abitazioni.

