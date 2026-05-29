La guerra cambia le vacanze agli italiani | male l’Egitto bene la Spagna sorpresa Capo Verde Le agenzie viaggi | Perso il 30% del fatturato

Le vacanze degli italiani sono influenzate dal conflitto in Medio Oriente, con un calo del 30% nel fatturato delle agenzie di viaggio. Le mete più colpite sono l’Egitto, con una diminuzione di prenotazioni, mentre la Spagna registra un aumento. Capo Verde si presenta come una sorpresa, con dati di prenotazione in crescita. Le preoccupazioni iniziali riguardavano le scorte di carburante e l’inflazione, che hanno contribuito a modificare le scelte di viaggio.

Prima i timori sulle scorte di carburante per gli aerei, poi quelli di un’impennata dell’inflazione per via della guerra in Medio Oriente. Per alcuni, addirittura la paura – poi rapidamente ridimensionata – di una nuova pandemia, questa volta di hantavirus o ebola. L’estate 2026 degli italiani parte da qui: da un clima di incertezza che ha finito per pesare anche sulle scelte di viaggio. Il risultato, secondo tour operator, agenzie di viaggio e operatori del settore, è un rallentamento del turismo organizzato. La voglia di viaggiare c’è ancora, sia chiaro. La differenza, semmai, è che ancora più che in passato gli italiani tendono a prenotare sotto data. 🔗 Leggi su Open.online

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