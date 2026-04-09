Vacanze estate 2026 agenzie viaggi Napoli | Disdette per paesi arabi Egitto e Cipro crescono Spagna e Croazia
Le agenzie di viaggio di Napoli segnalano un aumento delle disdette per le mete in Medio Oriente, in particolare per l’Egitto e Cipro, con una diminuzione del 45% delle prenotazioni. Al contrario, spa e croazia registrano un incremento delle prenotazioni per l’estate 2026. Cesare Foà, presidente di un’associazione di settore, ha confermato a Fanpage.it questa tendenza negativa per le destinazioni mediorientali e positiva per le località europee.
Le mete dei napoletani per l'estate 2026. Cesare Foà, presidente Adv Unite, a Fanpage.it: "Boom di disdette per il Medio Oriente, calo del 45% per l'Egitto, male anche Cipro. Crescono Spagna, Croazia e Calcidica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Viaggi, quali sono i Paesi a rischio? Cipro e Turchia (oltre i Paesi arabi) e il caso della Grecia
Viaggi e vacanze non si fermano, le agenzie: “Canarie, Egitto e Capo Verde sono le mete più gettonate”Modena, 6 aprile 2026 – Tra tensioni e rincari, il clima geopolitico fa cambiare le mete per Pasqua.
Temi più discussi: Vacanze estive, il rebus delle prenotazioni tra paura e incertezza; Voli estivi a rischio cancellazione? Quali sono le destinazioni meno critiche? Come organizzare le vacanze in tempo di guerra; Prenotare i voli, aspettare o proteggersi: cosa fare con le vacanze nell’estate a rischio carburante; Conviene prenotare ora i voli per le vacanze con il caro carburante aereo?.
Vacanze estate 2026, agenzie viaggi Napoli: Disdette per paesi arabi, Egitto e Cipro, crescono Spagna e CroaziaLe mete dei napoletani per l’estate 2026. Cesare Foà, presidente Adv Unite, a Fanpage.it: Boom di disdette per il Medio Oriente, calo del 45% per l’Egitto, male anche Cipro. Crescono Spagna, Croazia ... fanpage.it
Gattinoni Travel anticipa i Summer Days, obiettivo: dare vantaggio alle adv sull’estateSono partiti già i Summer Days, la campagna commerciale più importante dell’anno per Gattinoni Travel, che ha deciso di anticiparne il lancio ... guidaviaggi.it
Terminate le vacanze Pasquali si inizia a pensare all’estate…, e…a capodanno. Ecco le nostre partenze 2026 dove puoi ancora iscriverti MAGGIO Grecia in camper 16 – 25 Maggio 2026 Albania in camper 25 Maggio – 3 Giugno 2026 Is - facebook.com facebook