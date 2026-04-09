Vacanze estate 2026 agenzie viaggi Napoli | Disdette per paesi arabi Egitto e Cipro crescono Spagna e Croazia

Le agenzie di viaggio di Napoli segnalano un aumento delle disdette per le mete in Medio Oriente, in particolare per l’Egitto e Cipro, con una diminuzione del 45% delle prenotazioni. Al contrario, spa e croazia registrano un incremento delle prenotazioni per l’estate 2026. Cesare Foà, presidente di un’associazione di settore, ha confermato a Fanpage.it questa tendenza negativa per le destinazioni mediorientali e positiva per le località europee.