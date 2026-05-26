Il caldo estremo al Roland Garros ha portato l’allarme di un'organizzazione sanitaria, che ha segnalato un rischio elevato per i tennisti. La situazione si inserisce in un contesto di temperature elevate che sono ormai frequenti agli eventi sportivi all’aperto. Le condizioni climatiche hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla salute degli atleti, con possibili ripercussioni di natura medica e organizzativa.

AGI - Il caldo estremo non è più un elemento eccezionale negli eventi sportivi all'aperto: è un fattore di rischio sanitario, organizzativo e medico-legale. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ricorda i rischi che corrono tennisti, raccattapalle, spettatori e altri soggetti dopo il caldo estremo che ha colpito la Francia e il torneo di tennis "Roland Garros" in corso a Parigi. "Nel tennis, dove le partite possono durare ore, si sommano esposizione solare, sforzo intermittente ad alta intensità, superfici che accumulano calore, umidità, ridotta ventilazione e tempi di recupero spesso insufficienti. Il rischio riguarda i... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caldo estremo al Roland Garros. Allarme Sima: "Tennisti a forte rischio"

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