Milan la verità sul colpo Goretzka | ha parlato con tutti ed è pronto alla firma

Da pianetamilan.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leon Goretzka si trova a un passo dal firmare con il Milan, con l’accordo ormai definito e la firma che sembra imminente. Il centrocampista tedesco, svincolato, ha avuto colloqui con diversi rappresentanti del club e si aspetta solo la firma ufficiale. La trattativa si è conclusa positivamente nelle ultime ore, portando alla conclusione di un accordo che prevede il trasferimento a parametro zero. La notizia circola con insistenza tra fonti vicine alla società.

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Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri vuole essere più ascoltato e pretende colpi di qualità e che portino leadership. Il primo colpo di mercato del Milan potrebbe arrivare in tempi brevi con la firma di Leon Goretzka. Il contratto del tedesco con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2026 e può firmare con chi vuole. Il classe 1995 starebbe aspettando la qualificazione del Milan in Champions League, già convinto dell'esperienza in Serie A dopo aver parlato con Allegri e la dirigenza del Diavolo. L'innesto di Leon Goretzka rappresenterebbe un colpo importante per il Milan che farebbe il salto di qualità che manca a centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN-GORETZKA: VERITÀ SUL COLPO!

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