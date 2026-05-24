Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip dopo un percorso molto seguito. Durante il programma, non ha mai parlato pubblicamente di un bacio con il marito di Mauro Floriani. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali né conferme su questo episodio. La vincitrice ha mantenuto riserbo sulla vicenda, senza rivelare dettagli o commenti. La sua vittoria è stata confermata dai risultati del televoto e dalla finale del reality.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip con un percorso che molti hanno definito perfetto. Due mesi di televisione senza una sbavatura, con il giusto mix di leggerezza, dinamiche e capacità di non prendersi mai troppo sul serio. Ha litigato quando serviva, ha fatto pace al momento giusto, ha creato contenuti senza mai esagerare. Una concorrente che sembrava conoscere alla perfezione i meccanismi del reality, dosando ogni parola e ogni confessione con una precisione quasi chirurgica. Ma è stato proprio dopo la vittoria che è successo qualcosa di inaspettato. Nei video girati in studio, al termine della finale, Alessandra si è riavvicinata a un uomo seduto tra il pubblico e gli ha dato un bacio sulle labbra. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alessandra Mussolini e quel bacio al marito di cui non ha parlato mai: ecco tutto quello che non sai su Mauro Floriani

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Alessandra Mussolini, un bacio al marito e la rinascita dopo il dolore!

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