Un film che denuncia la propaganda russa nelle scuole ha vinto un premio Oscar. Il film mostra come i bambini siano addestrati a usare armi come granate e Kalashnikov e come gli insegnanti ripetano slogan bellici senza senso logico. La pellicola evidenzia l'indottrinamento e la manipolazione ideologica nelle istituzioni scolastiche del paese. La vittoria agli Oscar ha portato all'attenzione internazionale questa realtà.

?? Punti chiave Come fanno i bambini russi a maneggiare granate e Kalashnikov a scuola? Perché gli insegnanti ripetono slogan bellici privi di senso logico? Cosa nasconde la telecamera di un videomaker in una città inquinata? Come si rompe il riflesso dell'obbedienza che sostiene il Cremlino??? In Breve Regista David Borenstein e videomaker Pavel Talankin documentano la scuola di Karabash. Insegnanti e studenti ricevono addestramento militare con armi Kalashnikov e granate. Il documentario è . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar al film che svela la propaganda russa tra i banchi di scuola

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Film che vinceranno almeno un Oscar reddit

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