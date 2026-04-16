Oscar 2026 a Firenze | il docente che filmò la propaganda russa

A Firenze, sabato 18 aprile alle 18:40, il Cinema Astra ospiterà la proiezione del documentario vincitore dell’Oscar 2026, diretto da due registi. Il film, che ha ottenuto il riconoscimento più prestigioso nel settore, si concentra sulla figura di un docente coinvolto nella registrazione di materiale legato alla propaganda russa. La proiezione è aperta al pubblico e segna l’arrivo della pellicola in sala nella città.

Il documentario vincitore dell’Oscar 2026, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, approda nelle sale cinematografiche di Firenze questo sabato 18 aprile alle ore 18:40 presso il Cinema Astra. L’opera, intitolata Mr. Nobody against Putin, offre una testimonianza diretta sulla trasformazione del sistema educativo durante il conflitto in Ucraina attraverso gli occhi di un docente russo. L’appuntamento fiorentino vedrà la partecipazione del regista Andrea Segre, che introdurrà il film prima della proiezione. Il lungometraggio resterà disponibile per il pubblico fino al 20 aprile, inserendosi in un circuito di distribuzione nazionale curato da ZaLab che prevede oltre 100 proiezioni in più di 30 città italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oscar 2026 a Firenze: il docente che filmò la propaganda russa Notizie correlate Famiglia nel bosco, La Russa riceverà in Senato i genitori poco dopo il referendum. Pd e M5s: “Becera propaganda”Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia del bosco“, saranno ricevuti mercoledì 25 marzo al Senato dal... Acireale: docente sotto inchiesta per propaganda NoUn’inchiesta è in corso a Acireale dopo che studenti hanno segnalato al ministero dell’Istruzione una presunta campagna di propaganda politica in... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Firenze, arriva al cinema il film rivelazione di Oliver Laxe ‘Verrà il fuoco’; Mr. Nobody Against Putin, al cinema il doc Premio Oscar 2026 (le sale); Arriva al cinema Mr. Nobody Against Putin, il documentario premiato agli Oscar 2026; Arriva nelle sale italiane il docu premio Oscar 'Mr Nobody Against Putin'. Firenze, arriva al cinema il film rivelazione di Oliver Laxe ‘Verrà il fuoco’Firenze, 6 aprile 2026 - Dopo il successo internazionale di Sirat, film spagnolo candidato ai Premi Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale, arriva nelle sale italiane ‘ O que arde’ (Verrà il fuoc ... lanazione.it Grande attore britannico di origini russe, 2 volte Premio Oscar: Sir Peter Ustinov nasceva oggi. Spartacus (1960) Topkapi (1965) L’olio di Lorenzo (1992) facebook "La violenza ha assunto una carica sessuale". Oggi nel 1889 nasceva l'attore, sceneggiatore, compositore, produttore e regista #CharlieChaplin, vincitore di tre premi #Oscar e di un Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di #Venezia. #16aprile. x.com