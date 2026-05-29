La ferocia di Chivu per l’Europa | i quattro colpi per trasformare l’Inter in una macchina da Champions

Cristian Chivu ha guidato l’Inter a vincere lo Scudetto e la Coppa Italia nel suo primo anno come allenatore. La squadra ha mostrato un miglioramento evidente, conquistando i titoli nazionali e rafforzando la sua presenza in Europa. La sua gestione ha portato a quattro vittorie di fila in campionato e ha contribuito a fare dell’Inter una squadra competitiva anche in ambito internazionale.

Cristian Chivu ha spazzato via lo scetticismo in un lampo. Quella che per molti poteva sembrare soltanto una suggestione romantica si è trasformata, fin dal primo anno sulla panchina dell’ Inter, in una macchina da titoli capace di fagocitare Scudetto e Coppa Italia. Il tecnico romeno ha restituito ad Appiano Gentile una fame feroce e una compattezza tattica che si erano smarrite, ma il difficile comincia adesso. Archiviare i festeggiamenti dell’ultimo weekend significa affrontare la sfida più complessa: convertire un gruppo dominante nei confini nazionali in una corazzata capace di dettare legge in Europa. Per compiere questo salto di qualità definitivo serve una campagna acquisti speculare alle ambizioni del suo allenatore, che pretende profili strutturati per innalzare il livello fisico e tecnico della rosa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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