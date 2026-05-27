La Roma si gode la Champions ma Impallomeni avvisa Gasperini | per sfidare l’Inter servono quattro colpi da top club
La Roma celebra il ritorno in Champions League dopo sette anni e si prepara alla sessione di mercato estiva. Impallomeni ha detto che per competere contro l’Inter saranno necessari quattro acquisti di livello top. La squadra si concentra sulla pianificazione delle operazioni di mercato, che potrebbero essere decisive per migliorare la rosa e affrontare la competizione europea. La società dei Friedkin ha in programma investimenti importanti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il noto opinionista analizza lo straordinario percorso dei giallorossi, esalta l'impatto del tecnico di Grugliasco e traccia la rotta per il mercato estivo sfruttando il caos delle rivali storiche. La Roma festeggia il ritorno in Champions League dopo ben sette anni di assenza e si proietta verso una sessione di calciomercato estiva che si preannuncia decisiva per le ambizioni future della società dei Friedkin. Intervenuto nel consueto appuntamento editoriale sulle frequenze radiofoniche di Tuttomercatoweb.com, il giornalista e... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Il mercato della ROMA in caso di qualificazione alla CHAMPIONS | 4-3-2-1 Break | DAZN
Notizie e thread social correlati
La Roma torna in Champions League e prenota i milioni per i colpi richiesti da GasperiniLa Roma si qualifica per la prossima Champions League dopo sette anni di assenza.
La Champions League riaccende le ambizioni della Roma: il piano per i rinnovi e i colpi richiesti da GasperiniLa qualificazione alla prossima Champions League consente alla Roma di pianificare il mercato estivo con maggiore libertà dopo sette anni.
Argomenti più discussi: Mancini goleador: la Roma si gode così l'ennesimo bonus; Applausi, risate e un pranzo da... Champions: la Roma si rilassa a Trigoria; Inter, Chivu si gode la festa Scudetto e svela il momento decisivo della stagione; Roma in festa a Trigoria, Gasperini accende l’entusiasmo: Il futuro è bellissimo.
Archiviata la stagione di #SerieA, Mile #Svilar si gode qualche giorno di relax insieme alla famiglia. La moglie del portiere dell’ #ASRoma ha condiviso sui social alcuni scatti della vacanza di fine stagione, mostrando anche il trofeo di MVP come miglior x.com
Alle Maldive, tra acqua trasparente e sabbia bianca, Francesco Totti si gode qualche giorno lontano dai riflettori romani insieme a Noemi Bocchi. L’ex Capitano della Roma si trova sull’isola di Alimathà per la Gundu Padel Cup 2026, il torneo che dal 23 al facebook
Il Milan raggiunto dalla Roma rischia tantissimo, la Juve si gode un insperato terzo postoDal derby vinto a marzo, i rossoneri hanno un passo da zona retrocessione mentre i giallorossi hanno dimostrato di essere vivissimi ... sportmediaset.mediaset.it