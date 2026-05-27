La Roma si gode la Champions ma Impallomeni avvisa Gasperini | per sfidare l’Inter servono quattro colpi da top club

La Roma celebra il ritorno in Champions League dopo sette anni e si prepara alla sessione di mercato estiva. Impallomeni ha detto che per competere contro l’Inter saranno necessari quattro acquisti di livello top. La squadra si concentra sulla pianificazione delle operazioni di mercato, che potrebbero essere decisive per migliorare la rosa e affrontare la competizione europea. La società dei Friedkin ha in programma investimenti importanti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il noto opinionista analizza lo straordinario percorso dei giallorossi, esalta l'impatto del tecnico di Grugliasco e traccia la rotta per il mercato estivo sfruttando il caos delle rivali storiche. La Roma festeggia il ritorno in Champions League dopo ben sette anni di assenza e si proietta verso una sessione di calciomercato estiva che si preannuncia decisiva per le ambizioni future della società dei Friedkin. Intervenuto nel consueto appuntamento editoriale sulle frequenze radiofoniche di Tuttomercatoweb.com, il giornalista e... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il mercato della ROMA in caso di qualificazione alla CHAMPIONS | 4-3-2-1 Break | DAZN

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La Champions League riaccende le ambizioni della Roma: il piano per i rinnovi e i colpi richiesti da GasperiniLa qualificazione alla prossima Champions League consente alla Roma di pianificare il mercato estivo con maggiore libertà dopo sette anni.

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