A Siviglia è stata inaugurata una mostra dedicata alla Duchessa di Alba, che compie cento anni dalla nascita. La rassegna ripercorre la sua vita e il ruolo nell’aristocrazia europea. La figura, nota per i numerosi titoli e per il suo stile di vita, rimane al centro dell’attenzione anche per aspetti controversi. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, attirando visitatori interessati alla storia e alle personalità dell’alta nobiltà.

A cent’anni dalla nascita, una mostra a Siviglia riporta sotto i riflettori una delle figure più affascinanti e controverse dell’aristocrazia europea, la Duchessa di Alba. Per molti era una leggenda vivente e per il Guinness dei Primati, la donna con il maggior numero di titoli nobiliari al mondo. Ma Cayetana Fitz-James Stuart è stata la protagonista indiscussa del jet-set spagnolo e internazionale per molti decenni. Dallo scorso marzo il Palacio de Las Dueñas di Siviglia, una delle residenze più amate dalla Duchessa, ospita una grande mostra dedicata alla sua vita. Attraverso fotografie, lettere, abiti d’alta moda e oggetti personali, l’esposizione ripercorre la storia di una donna che riuscì a trasformare la propria esistenza in qualcosa di eccezionale, una vita sospesa tra tradizione aristocratica, mondanità, cultura e costume. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Duchessa di Alba, l’aristocratica più titolata al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ancelotti rinnova con il Brasile: ecco fino a quando sarà Ct della Nazionale più titolataLa Federazione calcistica brasiliana ha annunciato il rinnovo del contratto con il commissario tecnico Carlo Ancelotti, che rimarrà alla guida della...

Radio Duchessa: nuovi programmi e più DAB+ per l’Emilia-RomagnaIn Emilia-Romagna, Radio Duchessa introdurrà nuovi programmi e potenzierà la diffusione del segnale DAB+ nella regione.