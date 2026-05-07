Radio Duchessa | nuovi programmi e più DAB+ per l’Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, Radio Duchessa introdurrà nuovi programmi e potenzierà la diffusione del segnale DAB+ nella regione. Tra le novità, ci sono i nomi dei conduttori che occuperanno la fascia pomeridiana, mentre la tecnologia DAB+ permetterà di ascoltare la radio con una qualità audio superiore e in modo più stabile. Questi cambiamenti sono stati annunciati dall’emittente, che punta a offrire un’esperienza più ricca agli ascoltatori.

? Cosa scoprirai Chi saranno i nuovi conduttori della fascia pomeridiana?. Come cambierà l'ascolto radiofonico grazie alla tecnologia DAB+?. Cosa proporranno Lucrezia Pittello e Davide Schmid nei nuovi programmi?. Dove potrete ascoltare le storie dei salotti locali in digitale?.? In Breve Lucrezia Pittello gestisce Duchessa Share dalle 17:00 alle 18:00 nei giorni feriali.. Davide Schmid conduce Casa Schmid tra le 18:00 e le 20:00 per il drive-time.. Carlo Bocchialini coordina i Salotti della Duchessa per raccontare storie del territorio locale.. Nuova fruizione digitale tramite DAB+, app, Alexa, Google Home e sistemi Apple o Android.. Lunedì 11 maggio 2026, Radio Duchessa lancerà un nuovo palinsesto radiofonico per potenziare l’offerta digitale in Emilia-Romagna tramite la tecnologia DAB+ e i servizi online.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Radio Duchessa: nuovi programmi e più DAB+ per l’Emilia-Romagna Notizie correlate Emilia-Romagna: 28M€ per giovani agricoltori, +1000 nuovi postiL’Emilia-Romagna punta a un rinnovamento del settore agricolo con un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli... Cdp e Mur, spazio a nuovi studentati. Come candidarsi in Emilia-RomagnaCassa Depositi e Prestiti (CDP) ha pubblicato il Bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base a una convenzione...