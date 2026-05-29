la dolce dedica di grazia per mattia ad un anno dalla fine del gf

A un anno dalla fine del Grande Fratello, Grazia Kendi ha scritto una dedica per Mattia Scudieri. I due sono stati tra i protagonisti più amati del reality, grazie alla loro spontaneità. Le parole di Grazia sono state condivise sui social, dove ha espresso affetto e ricordi legati all’esperienza condivisa. La coppia ha catturato l’attenzione di molti italiani, apprezzata per la loro semplicità e dolcezza.

La dolce dedica di Grazia per il suo Mattia: le sue parole dopo un anno dal Grande Fratello. Grazia Kendi e Mattia Scudieri hanno ammaliato milioni di italiani con la loro semplicità e dolcezza. La loro storia d’amore è nata subito dopo il Grande Fratello e da quel momento non si sono mai più persi di vista. Leggi anche “America 250”, per le celebrazioni possibile immagine di Trump su banconote Grazia ha voluto dedicare una lunga riflessione e confessione al suo Mattia condividendolo sui social: “Se ripenso a quei momenti, chiusi lì dentro, quasi estraniati dal mondo, ricordo quanto bastasse cercare un tuo sguardo in qualsiasi angolo della casa per sentirmi meglio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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