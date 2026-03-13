Montevarchi I Libri del Popolo dedica un incontro a Grazia Zuffa

A Montevarchi si tiene un nuovo appuntamento del ciclo di incontri culturali “I Libri del Popolo” dedicato a Grazia Zuffa. L’evento si svolge nella giornata del 13 marzo 2026. La manifestazione coinvolge i partecipanti in una discussione sui temi trattati dall’autrice e si svolge in un luogo pubblico della città. L’incontro è aperto al pubblico e si conclude nel tardo pomeriggio.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Prosegue a Montevarchi il ciclo di incontri culturali “I Libri del Popolo”, che domani, 14 marzo, propone il suo secondo appuntamento con un momento di riflessione dedicato a Grazia Zuffa, psicoterapeuta, docente universitaria ed ex parlamentare del Partito Comunista Italiano e del Partito Democratico della Sinistra, scomparsa un anno fa. In attesa di definire una nuova data per l’incontro con lo scrittore montevarchino Vanni Santoni, la rassegna accende i riflettori sul pensiero e sull’impegno civile di Zuffa attraverso la presentazione del volume “Una eredità luminosa. Il pensiero e l’opera di Grazia Zuffa”, curato da Giulia Melani, presidente della Società della Ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, “I Libri del Popolo” dedica un incontro a Grazia Zuffa Articoli correlati Leggi anche: 'Stigma e pregiudizio', in programma la presentazione del libro di Grazia Zuffa “Percorsi d'Arte” alla Casa del Popolo di MontevarchiArezzo, 05 marzo 2026 – Tornano alla Casa del Popolo di Montevarchi gli appuntamenti con la storia dell'arte del ciclo “Percorsi d'arte”. Aggiornamenti e notizie su Montevarchi I Libri del Popolo dedica... Discussioni sull' argomento Weekender: un fine settimana tra teatro, mostre e sport; Percorsi d' Arte alla Casa del Popolo di Montevarchi. Montevarchi, I Libri del Popolo dedica un incontro a Grazia ZuffaDomani alla Casa del Popolo di via Burzagli momento di riflessione dedicato a Grazia Zuffa, psicoterapeuta, docente universitaria ed ex parlamentare del Partito Comunista Italiano e del Partito Democr ... lanazione.it Percorsi d'Arte alla Casa del Popolo di MontevarchiSabato prossimo protagonista della conferenza la Villa Medicea di Poggio a Caiano. msn.com A Polla sarà bello.... Voce del Popolo : Nella piazza antica risuona un canto, non nasce nei libri ma nel cuore intanto. È voce di madri, di campi e di mare, di chi ha lavorato senza mai parlare. Corre nel vento la strofa leggera, passa di bocca in bocca ogni sera. - facebook.com facebook L'amica dei criminali. Giorgia Meloni sostiene Netanyahu nel genocidio del popolo palestinese e nel bombardamento del popolo iraniano. Meloni invia i SAMP/T in Medio Oriente per consentire a Israele di prolungare il bombardamento dell'Iran. Meloni sta da x.com