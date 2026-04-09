Ambra Angiolini ha condiviso sui social una dedica al suo nuovo compagno, Pico Cibelli, scrivendo che lui è molto bello, anche più del pane. A fine marzo, l’attrice aveva annunciato pubblicamente la loro relazione attraverso un post su Instagram. La notizia della coppia era circolata già da qualche tempo prima dell’annuncio ufficiale. La coppia ha iniziato a frequentarsi da alcuni mesi, secondo quanto riferito dai media.

A fine marzo, era stata Ambra Angiolini a rendere ufficiale la storia con Pico Cibelli. Lo aveva fatto con un post su Instagram. Poche settimane dopo, il produttore ricambia il favore e condivide sul proprio profilo un dolce scatto assieme alla fidanzata. Quest’amore ancora giovane è già saldo e si guadagna anche l’approvazione di Jolanda, la figlia dell’attrice e di Francesco Renga. È sempre sul web che si consuma uno scambio di tenerissimi e divertenti commenti in famiglia. Ambra Angiolini romantica e ironica. È ormai finito il tempo della riservatezza. Quello tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli non è più un amore segreto, e i due condividono con piacere i momenti assieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra Angiolini, la dolce dedica al nuovo fidanzato Pico Cibelli: “Sei tanto bello, più del pane”

“Sei tanto bello, più del pane preferito”, dedica social di Ambra Angiolini a Pico CibelliUn modo alternativo per attualizzare il suo celebre ritornello “T’appartengo ed io ci tengo”.

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