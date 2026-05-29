Vincenzo Italiano si è mostrato deluso per il mancato trasferimento a Napoli, dopo aver lasciato la panchina del Bologna. L’allenatore aveva sperato di approdare nel club partenopeo, ma l’accordo non si è concretizzato. La situazione ha generato disappunto tra i suoi collaboratori, mentre il tecnico resta in attesa di nuove opportunità. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni del fallimento della trattativa.

“Amarezza e delusione. Non stupore perché nel calcio ci sta tutto. Vincenzo italiano partirà nel fine settimana per Agrigento. In un piccolo paese del girgentino sarà con i suoi amici e i suoi affetti. Mamma in primis. Boccone amaro da digerire. E i fatti sono questi. Lunedì mattina a mezzogiorno lo chiama Aurelio De Laurentiis dicendogli che il Napoli lo stima e che potrebbe rientrare nei piani del club azzurro. Giorni prima lo aveva contattato il Ds Manna. Ovviamente la chiamata del Patron assume valore doppio. Italiano e De Laurentiis si conoscevano bene. Due anni prima (poi arrivò Antonio Conte) si videro a cena. Durò 6 ore il faccia a faccia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - La delusione di Italiano per il mancato arrivo a Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bosnia-Italia, la conferenza di Gattuso a fine partita

Notizie e thread social correlati

Napoli, che delusione per Italiano: l’accordo con Allegri c’era giàVincenzo Italiano ha sperato di diventare l’allenatore del Napoli, comunicando al Bologna la volontà di lasciare la squadra.

Italiano pre Napoli Bologna: «Un po’ di delusione va accettata. Rowe in panchina? Non si è allenato al massimo»Poco prima dell’inizio della partita tra Napoli e Bologna, l’allenatore del Bologna ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che una...

Temi più discussi: La delusione di Allegri dopo la mancata qualificazione in Champions Streaming | DAZN IT; 'Il domani sarà diverso': Conceiçao scrive ai tifosi della Juventus; Roland Garros, la delusione di Sinner: Non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole; Eurovision Song Contest: vince la Bulgaria, delusione Sal Da Vinci.

#Italiano c’è rimasto male: non riesce a capire le motivazioni del #Napoli Di Marzio: in tre giorni è passato dall’entusiasmo alla delusione di non essere stato scelto per motivazioni che non riesce a comprendere né a giustificare ilnapolista.it/2026/05/italia… x.com

Che delusione Venezia! reddit

Referendum, la delusione degli industriali veneti: Siamo in balìa dell’Italia che si lamenta ma non cambia maiPaola Carron, alla giuda di Confindustria Veneto Est, esprime la sua delusione per l’esito del referendum per la riforma della Giustizia. Presidente, lei era a favore del Sì che ha vinto in Veneto, ... corrieredelveneto.corriere.it

Milano Cortina: delusione per l'Italia nel pattinaggio. Ghiotto: 'Può essere l'ultima Olimpiade'Delusione Italia nei 10mila metri del pattinaggio di velocità. Davide Ghiotto non è riuscito a confermare il podio olimpico di Pechino 2022 e si è piazzato solo sesto. L'azzurro ad un certo punto ... ansa.it