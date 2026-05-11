Italiano pre Napoli Bologna | Un po’ di delusione va accettata Rowe in panchina? Non si è allenato al massimo

Poco prima dell’inizio della partita tra Napoli e Bologna, l’allenatore del Bologna ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che una certa delusione è da accettare. Ha spiegato che Rowe non era in condizioni ottimali e non si era allenato al massimo, motivo per cui è rimasto in panchina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla formazione o sulle strategie adottate per questa sfida.

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