Italiano pre Napoli Bologna | Un po’ di delusione va accettata Rowe in panchina? Non si è allenato al massimo
Poco prima dell’inizio della partita tra Napoli e Bologna, l’allenatore del Bologna ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che una certa delusione è da accettare. Ha spiegato che Rowe non era in condizioni ottimali e non si era allenato al massimo, motivo per cui è rimasto in panchina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla formazione o sulle strategie adottate per questa sfida.
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LIVE Alle 15 Cremonese-Bologna: Bonazzoli-Djuric per Giampaolo, Italiano con Rowe e Castro(4-4-2) Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric.
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