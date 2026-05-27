Così hanno avvelenato il Foggiano | ruoli e sistema di chi ha inquinato campi capannoni e aree dismesse

Diciannove persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito dell’operazione Erebus, che ha individuato 34 siti di sversamento illecito. Sono state trovate oltre 3.500 tonnellate di rifiuti smaltiti senza autorizzazione e sono stati sequestrati più di due milioni di euro di profitti illeciti. L’intervento ha coinvolto attività di inquinamento di campi, capannoni e aree dismesse nel territorio. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari, ha portato alla scoperta di un sistema di gestione illegale di rifiuti.

Diciannove misure cautelari, 34 siti di sversamento individuati, oltre 3.500 tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente e più di 2 milioni di euro di profitti illeciti: sono i numeri dell'operazione ribattezzata ‘Erebus’, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Così sessantuno jet privati hanno inquinato quanto un milione di passeggeri su voli commerciali: l’inchiestaUn’indagine ha rivelato che 61 jet privati hanno prodotto un livello di inquinamento pari a quello di un milione di passeggeri sui voli commerciali.

Argomenti più discussi: Acerra, Papa Leone: Concentrato mortale ha avvelenato l'ambiente; Dove il male non ha vinto; Maldive, così sono stati recuperati i corpi dei sub italiani: le immagini di Dan Europe; Va scardinata una cultura della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra.

Questo da Bari sta tutto avvelenato contro i De Laurentiis e vuole venirci a fare la lezione manageriale. Sono anni che ADL appoggia lo scroto in testa a gente così. Persone che nella vita probabilmente nn hanno chissà che ambizioni, e vogliono fare i manag x.com

Perché il rileva veleno è così scarso? reddit