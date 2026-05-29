La cultura dimenticata nello sviluppo sostenibile

Da formiche.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato che il concetto di cultura sarà sempre più integrato nel discorso sullo sviluppo sostenibile. La discussione coinvolge temi come ambiente, energia, economia e innovazione, e ora si riconosce anche il valore della cultura in questo contesto. La questione è stata affrontata in incontri internazionali, dove si è sottolineata la necessità di considerare la cultura come parte integrante delle strategie di sostenibilità.

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Quale futuro senza cultura? Parlare di sostenibilità significa parlare di ambiente, energia, economia, innovazione ed è ormai centrale anche nel dibattito internazionale il ruolo della cultura. Riconosciuta “bene pubblico globale”, la cultura come diritto, infrastruttura civile, elemento di coesione sociale, strumento di educazione, consapevolezza critica, inclusione e partecipazione, ha la capacità di immaginare il futuro in un mondo incerto. La cultura orienta valori, rafforza le pratiche e costruisce modelli equi, inclusivi e duraturi. Elemento fondamentale per ogni strategia di sviluppo, tra emergenza climatica, tensioni geopolitiche e necessità di cambiamenti anche per effetto di nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Formiche.net

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