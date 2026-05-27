Il Piemonte si conferma come regione di riferimento per il turismo del gusto, con oltre 18 milioni di presenze turistiche registrate. La regione combina cultura, territori e pratiche di sviluppo sostenibile, offrendo esperienze legate alla gastronomia locale. L’attenzione si focalizza su iniziative che valorizzano le produzioni tipiche e il patrimonio enogastronomico. I dati evidenziano un flusso di visitatori interessati a scoprire le eccellenze culinarie e le tradizioni del territorio.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Con oltre 18 milioni di presenze turistiche e una dimensione che vale più del 10% del PIL regionale, il turismo enogastronomico si conferma uno dei principali motori di attrattività internazionale e sviluppo economico del Piemonte Torino, 26 maggio 2026 – Il gusto come linguaggio culturale, leva economica e strumento strategico di promozione territoriale. È questo il filo conduttore del convegno “Il Turismo del Gusto – L’enogastronomia come leva nella promozione turistica del territorio piemontese”, promosso da Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta e ospitato nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama a Torino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Turismo del gusto: il Piemonte si conferma laboratorio d’eccellenza tra cultura, territori e sviluppo sostenibile

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