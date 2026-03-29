In risposta alla crisi energetica, il governo dello Sri Lanka ha introdotto un sistema di distribuzione del carburante tramite codici QR. A partire da oggi, 29 marzo 2026, i cittadini devono utilizzare questa tecnologia per accedere alle scorte di benzina. La misura mira a gestire meglio le riserve di carburante e a garantire una distribuzione più controllata.

Oggi, 29 marzo 2026, lo Sri Lanka attiva un sistema digitale basato su codici QR per razionare il carburante. L’Agenzia internazionale per l’energia ha pubblicato un decalogo di misure emergenziali mentre la guerra in Iran scatena la peggiore crisi energetica della storia. La situazione ricorda le restrizioni del 1973, ma con strumenti moderni: Fuel Pass associato alla targa, limiti di velocità e lavoro da casa obbligatorio per i dipendenti pubblici. Nell’Asia Pacifico, governi come Corea del Sud, Filippine e Thailandia stanno già adottando queste strategie di austerità. L’Ombra Digitale sul Carburante. Nello Sri Lanka, il mercoledì è diventato giorno festivo mentre le stazioni di servizio verificano i diritti al rifornimento tramite riconoscimento digitale delle targhe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sri Lanka: il QR code raziona la benzina nella crisi energetica

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Ciao a tutti, sto pensando di organizzare un viaggio di circa 20 giorni in Sri Lanka ad agosto e mi piacerebbe avere qualche consiglio. So che in Sri Lanka, in quel periodo, la costa migliore dovrebbe essere quella est: quali spiagge e zone mi consigliate Gra - facebook.com facebook